Dieser Todesfall hat in ganz Kärnten für Trauer und Bestürzung gesorgt. Ein junger Landwirt aus dem Metnitztal ist am vergangenen Wochenende nach einem Krampuslauf in Althofen im Bezirk St. Veit verstorben. Damit er mit seinen Freunden auch Alkohol konsumieren kann und nicht mehr nach Hause fahren muss, hat der 24-Jährige eine Decke mitgenommen und zusätzlich noch eine Standheizung in sein Auto eingebaut, um darin bei angenehmen Temperaturen übernachten zu können. Das kostete ihn letztlich das Leben. Wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestätigt, steht die Todesursache nach einer in dieser Woche durchgeführten Obduktion fest: Der Mann ist an einer Kohlenmonoxidvergiftung verstorben bzw. im Schlaf in seinem Auto erstickt.