Ich gestehe es offen: Wenn ich so manchem Politiker beim Politikmachen zuschaue, dann denke ich mir öfters, also das könnte ich auch! Bei anderen Jobs denke ich mir das eher selten. Noch nie habe ich mir bei meinem Zahnarzt gedacht, das könnte ich auch. Ich finde es großartig, dass es Menschen gibt, die Freude daran haben, anderen mit Fingerspitzengefühl im Mund herumzufuhrwerken. Genauso wenig kann ich ein Auto reparieren, ein Schwein zerlegen oder einen Riesenslalom fahren. Ich kann keine Dauerwellen machen, keine Straßen asphaltieren und keine Arzneimittel entwickeln. Keine Personalkosten abrechnen, keine Kellerstiegen verfliesen und keine Pubertierenden in Geschichte unterrichten. Niemand will über eine Brücke fahren, die von einem Kabarettisten statisch geplant wurde.