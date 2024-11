Einen ungewöhnlichen Betrugsfall hat eine Wolfsbergerin (66) am Dienstag bei der Polizeiinspektion Preitenegg angezeigt: Sie gibt an an, eine SMS erhalten zu haben, in der ihr mitgeteilt worden sei, dass ihr Paket nicht zugestellt werden konnte. Über einen Link wurde sie demnach auf eine gefälschte Internetseite geleitet, die jener der österreichischen Post täuschend ähnlich sah.

Ermittlungen laufen

Dort sollte sie für die Zustellung des Pakets eine minimale Gebühr in der Höhe von 1,22 Euro bezahlen. Der 66-Jährigen wurden nach Eingabe ihrer Kreditkartendaten jedoch 1661,09 Euro abgebucht. Weitere Ermittlungen werden geführt.