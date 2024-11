In einem Wohnhaus in Tröpolach (Bezirk Hermagor) ist Montagmittag in einem Heizraum im Kellergeschoß ein Brand ausgebrochen. Dem wachsamen Familienhund, der anschlug, ist es zu verdanken, dass der Löscheinsatz rasch erfolgen konnte und niemand verletzt wurde.

Die 54-jährige Bewohnerin befand sich gegen 11.30 Uhr gemeinsam mit ihrem Hund im Wohnzimmer des Hauses, als das Tier durch lautes Bellen Alarm schlug. Die Frau begab sich ins Freie und nahm eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellerfenster wahr. Sie verständigte die Feuerwehr und versuchte, dem Brand mit einem Handfeuerlöscher zu begegnen - vergeblich.

50 Helfer im Einsatz

„Die alarmierten Feuerwehren Tröpolach, Rattendorf und Hermagor löschten den Brand schließlich mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz. Insgesamt standen 50 Feuerwehrleute im Einsatz.“, informiert das Bezirksfeuerwehrkommando Hermagor.

Brandermittler vor Ort

Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Nach der Brandursache wird nun von einem Brandermittler der Polizei gemeinsam mit einem Sachverständigen der Brandverhütungsstelle des Kärntner Landesfeuerwehrverbandes gesucht.