Es war dunkel und kalt. Die Sorge um einen vermissten Bewohner eines Pflegeheimes in Villach wurde am Samstagabend von Minute zu Minute größer. Seit dem Nachmittag war der Mann abgängig. Polizei, Feuerwehr, Samariterbund und eine Suchhundestaffel waren im Einsatz., um den Mann zu finden. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. Dann gegen 21 Uhr Entwarnung. „Der Mann konnte gefunden werden. Er ist unverletzt und den Umständen entsprechend wohlauf. Er wurde im Bereich Warmbad aufgegriffen. Jetzt sitzt er gerade mir gegenüber“, teilte Diakoniesprecher Hansjörg Szepannek am späten Abend erleichtert mit.