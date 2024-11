Ein 39 Jahre alter Arbeiter verletzte sich am Donnerstagvormittag auf einer Baustelle im Bezirk Spittal an der Drau beim Bedienen einer Baukreissäge an einer Hand schwer.

Der 39-Jährige musste nach ärztlicher Hilfeleistung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht werden.