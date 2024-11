Im Juni 2022 war die Aufregung bei Ludovic Ferrière groß. Der Franzose, der damals Kurator der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien war, eilte nach Kärnten. Gemeinsam mit anderen machte er sich auf die Suche nach Meteoritenbruchstücken. In der Nacht von 23. auf 24. Juni 2022 erhellte eine Feuerkugel den Nachthimmel über Mitteleuropa, ein Meteorit trat in die Erdatmosphäre ein. Berechnungen zufolge sollte sich das Streugebiet zwischen St. Nikolai in der Gemeinde Ruden und Deutsch-Grutschen in St. Paul im Lavanttal befinden.