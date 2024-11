Am Montag gegen 16.30 Uhr brach in einem Wintergarten eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Köttmannsdorf (Klagenfurt-Land) ein Brand aus. Der Hausbesitzer, 77, bemerkte das Feuer und führte erste Löschangriffe mit einem Handfeuerlöscher durch. Dieser blieb erfolglos.

Flammen ersticken

„Auch das Ersticken der Flammen mit einem Mantel brachte nicht den gewünschten Erfolg“, heißt es im Polizeibericht. Erst die Freiwilligen Feuerwehren Köttmannsdorf, Wurdach, Wellersdorf, Maria Rain, Kirschentheuer, Ferlach und Feistritz/Rosental mit insgesamt 60 Einsatzkräften konnten den Brand vollständig löschen.

Grabkerze

Laut derzeitigem Ermittlungsstand wurde der Brand durch eine auf dem Fensterbrett brennende Grabkerze ausgelöst. Personen blieben unverletzt. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.