Ein Blick in den Himmel zahlte sich im Oktober aus. Ab der Mitte des Monats war Komet „Tsuchinshan-Atlas“ auch über Kärnten und Osttirol mit freiem Auge zu sehen. Ein Ereignis, das sich auch der Mölltaler Fotograf Peter Maier nicht entgehen ließ. Auf Instagram postete er seine „Begegnungen“ mit dem Super-Kometen. Die spektakulären Aufnahmen blieben auch in Japan nicht unentdeckt. Der japanische TV-Sender „TBS Television“ nahm Kontakt mit dem Kärntner auf und zeigte seine Zeitraffer-Aufnahme (Timelapse). Darauf ist „Tsuchinshan-Atlas“ über Lienz zu sehen. „Die Aufnahme habe ich am 13. Oktober vom Loneskopf aus gemacht. Da war der Komet den zweiten Tag auf der Nordhalbkugel zu sehen“, so Maier. Eine Stunde brauchte er für die Zeitraffer-Aufnahmen. Hier das Ergebnis: