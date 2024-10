Spektakulärer Unfall Mittwoch am hellichten Tag in einem dicht besiedelten Wohngebiet in Klagenfurt: Um 16.45 Uhr fuhr ein 37 Jahre alter Klagenfurter mit seinem Auto die Richard-Canaval-Gasse entlang. Beim Einbiegen links in die Welzenegger Straße kam der Lenker jedoch rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dann auch noch einige Meter über den Gehweg. In der Folge prallte er gegen einen Baum.

Positiver Alkotest

Die Unfallstelle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Welzenegger Kindergartens. Das Auto wurde schwer beschädigt. Laut Polizei war der Alkomatentest beim Lenker positiv. Der Mann soll verletzt worden sein.