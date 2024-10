Allein schon vom Alter her kann man mit dem Münchner Oktoberfest natürlich nicht mithalten. Eine liebgewonnene Tradition ist das Mini-Oktoberfest in Orlando, Florida, aber dennoch geworden. Kürzlich war es wieder so weit. Im „Wolfgang Puck Bar & Grill“ in „Disney Springs“, einem Einkaufszentrum im berühmten „Disneyland“, wurde gefeiert und geschmaust.

Der Chef höchstpersönlich ließ es sich natürlich nicht nehmen, dabei zu sein. Wolfgang Puck, Starkoch aus Kärnten, konnte zahlreiche Gäste begrüßen. Und auf der Speisekarte standen an diesem Tag natürlich einige seiner Lieblingsgerichte im Wiesn-Style - von der Hauptspeise bis zum Dessert. Aufgetischt wurde unter anderem gegrillte Kalbszunge mit weißem Bohnensalat, Blutwurst mit Sauerkraut und Apfelkren sowie Nürnberger Bratwurst mit Kartoffelpüree und geschmortem Rotkohl. Als Nachspeise durfte der Kaiserschmarren nicht fehlen.

Puck selber begrüßte im Verlauf des Abends die Gäste an ihren Tischen und signierte seine Bücher, wie „Make it healthy“, das er gemeinsam mit Chad Waterbury, Norman Kolpas und Lou Schuler herausgegeben hat. Das Buch ist seit Jahren ein Bestseller, da der gebürtige Kärntner darin seinen eigenen Ernährungs- und Fitnessplan sowie mehr als 100 ernährungsbewusste Rezepte preis gibt, die ihm dabei geholfen haben, sein Übergewicht los zu werden.

Beim Oktoberfest wurden allerdings nicht die Kalorien gezählt. Auch für die typische Musik war gesorgt - „Zicke zacke, zicke zacke, hoi hoi hoi“ inklusive! Und hungrig ging in Florida niemand nach Hause.