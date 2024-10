Die Kärntner ÖVP trägt Trauer: Dieter Jandl, langjähriger Stadtparteiobmann der Klagenfurter Volkspartei und Mitglied des Bezirks- und Landesparteivorstandes ist Sonntagfrüh im 84. Lebensjahr verstorben.

„Mit Dieter Jandl ist ein verdienter und über viele Jahre hinweg zum Wohl der Klagenfurterinnen und Klagenfurter engagierter Stadtpolitiker von uns gegangen. Ich spreche seiner Familie und seinen Freunden mein tief empfundenes Beileid aus und wünsche ihnen allen viel Kraft in diesen schweren Stunden“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).

„Jandl hat weit über seine politischen Funktionen hinaus viel für die Menschen und die Wirtschaft in der Landeshauptstadt erreicht. Er hat Klagenfurt mit seinem Wirken über viele Jahrzehnte positiv geprägt. Für ihn stand das Verbindende und das Menschliche dabei immer im Mittelpunkt. Sein Ableben hinterlässt eine große Lücke in Klagenfurt und in unserer Familie der Volkspartei. Ich wünsche der trauernden Familie viel Kraft in diesen schweren Tagen. Sein Wirken bleibt unvergessen“, drückt Landesparteiobmann Martin Gruber seine Trauer über das Ableben Jandls aus

Sportschnuppern, Beach und Ironman

Klubobmann Markus Malle, Stadtparteiobmann der Volkspartei Klagenfurt, hebt die vielen Projekte hervor, wie insbesondere die Einführung der Sportschnuppertage, die Belebung der Klagenfurter Innenhöfe oder touristische Großveranstaltungen wie den Ironman oder Beachvolleyball, die durch das Wirken von Dieter Jandl für Klagenfurt erst möglich wurden. „Seine Umsetzungsfreude, sein Weitblick und seine verbindende Persönlichkeit wirken bis heute. Auch nach seiner politischen Tätigkeit stand er stets mit Rat und Tat beiseite. Ich bedanke mich im Namen der Klagenfurter Stadtpartei für alles, was er für Klagenfurt und für die Volkspartei erreicht hat“, so Malle.

Bis 2007 in der Stadtpolitik

Dieter Jandl war langjähriger Stadtparteiobmann der Klagenfurter Volkspartei und Mitglied des Bezirks- und Landesparteivorstandes. Bis 2007 war er in der Stadtpolitik, darunter als Stadtrat für Tourismus und Sport sowie als Gemeinderat, tätig. Außerdem verfasste der Historiker zahlreiche Beiträge über die Geschichte der Stadt Klagenfurt. Sein in den 1990er-Jahren erstmals erschienenes Buch „Klagenfurt am Wörthersee – Historischer Überblick“ wurde mehr als 100.000 Mal verkauft. Jandl wurde für sein Wirken mit der Goldenen Medaille der Landeshauptstadt ausgezeichnet.