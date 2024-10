Unbestimmten Grades verletzt wurde ein 48-jähriger Pkw-Lenker Donnerstagfrüh bei einem Verkehrsunfall in Klagenfurt. Ein 49-Jähriger war mit seinem Auto gegen 9 Uhr in Klagenfurt auf der Auer-von-Welsbach-Straße von Osten kommend in Richtung Westen unterwegs. An der Kreuzung mit der Högerstraße übersah er das nach links abbiegende Fahrzeug der 48-Jährigen und es kam zu einer Kollision

Alkotests negativ

Der 48-Jährige wurde ins UKH Klagenfurt eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, Alkotests verliefen negativ.