Es wird wieder kälter, die Nächte werden länger - und schwieriger oder sogar lebensgefährlich für jene, die kein Dach über dem Kopf haben. „Um jenen Männern und Frauen, die bei Kälte, Regen, Wind und Schnee ihren Schlafplatz auf der Straße haben, ein warmes Notquartier anbieten zu können, geht am 1. November unser Kältetelefon wieder in Betrieb“, sagt Katrin Starc von der Caritas Kärnten. Sie ist Projektleiterin des Kältetelefons in Kärnten. Damit kann rasch Obdachlosen, die sich in einer akuten Notsituation befinden, geholfen werden. Im Vorjahr riefen dort allein im ersten Monat 60 besorgte Menschen an. Zahlreichen von der Kälte Betroffenen konnte dadurch geholfen werden.