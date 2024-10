Zumindest, was die Interessen betrifft, dürfte sich dieses Paar einig sein: Sie, ehemalige Bodybuilderin und jetzige Fitness-Influencerin, er, Gründer und Chef der Fitnesskette „Clever fit“. Die 31-jährige Klagenfurterin und der 55-jährige gebürtige Oberbayer zeigten ihr Liebesglück erstmals auf dem Münchner Oktoberfest bei einem Wiesn-Event von Schönheitschirurgin Luise Berger. Es wurde geturtelt und geschmust. Dies berichtet die Abendzeitung München (AZ).

Liebe ist „unfassbar stark“

Der Altersunterschied von 24 Jahren sei für das verliebte Paar kein Problem„Dass sie wunderschön ist, muss ich nicht extra erwähnen. Stephanie ist unglaublich herzlich, hat eine tolle Aura und eine einmalige Ausstrahlung. Meine Liebe ist unfassbar stark“, kommt Enzensberger gegenüber der AZ aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Aber auch die 31-Jährige kontert: „Alfred ist total liebevoll und sehr fürsorglich. Er achtet immer auf seine Mitmenschen, das beeindruckt mich.“

Davis will auswandern

Dass die Liebe stark sein muss, zeigt sich auch in folgender Aussage der Kärntnerin: „Ich packe meine Koffer und ziehe zu Alfred nach München.“ Sie wolle Klagenfurt verlassen und ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagern. „Hierher passe ich viel besser. In München falle ich nicht so auf“, sagt sie lachend gegenüber der AZ.

Wie lange genau die beiden bereits ein Paar sind, ist nicht genau bekannt, es seien wohl erst wenige Wochen. Vor drei Wochen war Davis jedenfalls in Enzensbergers Podcast zu Gast. „Du brauchst auch großartige Ziele, damit du Großartiges erreichst“, sagte der 55-Jährige da zu ihr. Auch sein neuestes Reel, ein Ausschnitt aus einer Podcast-Folge, in welcher er mit Unternehmer Jochen Schweizer spricht, teilte die Kärntnerin in ihrer Instagram-Story mit ihren 1,4 Millionen Followern.

Die Beziehung zu ihrem vorherigen Partner hat Davis im April auch auf geschäftlicher Ebene gelöst, wie Daten im Firmenbuch zeigen.