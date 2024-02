Himmel auf Erden – so beschreibt die Klagenfurterin Stephanie Davis Sansibar. Im Moment verbringt das Fitnessmodell ihren Urlaub auf der Trauminsel und nimmt auch ihre Fans mit. In ihren Beiträgen zeigt sie sich überrascht über die Schönheit des Landes. „Ich dachte immer, wenn ich so Travel-Influencer-Seiten angeguckt habe, dass das sicher fake ist“, schreibt sie auf Facebook.

Auf den jüngsten Fotos ist die 32-Jährige im Bikini in einer Lagune mit einer Gruppe Wasserschildkröten im kristallklaren Wasser zu sehen. Aber die Kärntnerin schwärmte auch schon von ihren anderen Urlaubsaktivitäten: „Die Insel erkunden, auf den Märkten meinen Bauch mit frischen Früchten vollstopfen, dann ab in den bekannten Monkey Forest.“ Davis freut sich über die „perfekte Einfachheit“ der Insel. „Man braucht nicht viel, um schöne Dinge zu erleben, nur ein offenes Herz und Wärme, um es empfangen zu können.“ Noch nie in ihrem Leben hätten ihre „Geschmacksknospen so süße Früchte probieren dürfen“. Getoppt worden sei dies nur noch von den „kleinen Äffchen“, die neben ihr herumgetanzt sind und ihr beim Meeresfrüchte-Verspeisen zugesehen haben.

So traumhaft schön Davis Sansibar findet, so sehr freut sie sich auf das nächste Ziel ihrer Reise: das Festland von Tansania.