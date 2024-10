Amphitheater, Brunnen sowie Wasserelemente, Entspannungsbereiche und natürlich auch Lern- und Lesebereiche. Umgeben von zellular angeordneten Hainen, Wiesen und Feuchtgebieten. Der Campus, den das norwegische Architekturbüro Snøhetta, für die Uni Klagenfurt gestaltet hat, könnte neue Akzente im Westen Klagenfurts setzen. Doch warum stockt das Projekt, das im Jänner 2023 präsentiert wurde?

Tatsächlich ist das Projekt nicht eingeschlafen, sondern weiter, als man meinen würde, wie Bildungsminister Martin Polaschek und Rektor Oliver Vitouch in der Vorwoche am Rande eines Treffens an der Universität erklärten. „Aus Sicht des Bildungsministeriums kann das Projekt umgesetzt werden. Nun liegt es beim Finanzministerium für die Planungsfreigabe. Wir sind aber zuversichtlich, dass diese noch in diesem Kalenderjahr erfolgt“, erklärte Polaschek. Wie sehr die ursprünglich geplanten Kosten in der Höhe von 72 Millionen Euro nach den Teuerungen der letzten Jahre angestiegen sind, ist indes unklar.

So soll der neue Uni-Campus aussehen © Snøhetta

Eine Änderung am Campus-Gelände wird es mit 2027 aber jedenfalls geben. Die Pädagogische Hochschule wird von ihrem derzeitigen Standort am Klagenfurter Südring in den Lakeside Park ziehen.