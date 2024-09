Es gibt Personen, da ist der Name schon beinahe mit dem Amt verschmolzen. Rechtsanwaltskammerpräsident Gernot Murko kann man zu dieser Kategorie zählen. Seit 18 Jahren steht der Klagenfurter Jurist dem Selbstverwaltungsorgan vor, war zuvor schon drei Jahre Vizepräsident, als Hans Gradischnig noch das (Ehren-)Amt innehatte. Nun stellt er sich nicht mehr der Wahl. „Die dreifache Belastung in der Kammer, als Professor an der Universität Graz und in meinem eigentlichen Beruf in der Kanzlei hinterlassen ihre Spuren“, sagt der 58-Jährige. Wahrscheinlicher Nachfolger ist der bisherige Vizepräsident Bernhard Fink - er ist der einzige Kandidat, der sich der Wahl bei der Plenarversammlung am 8. Oktober stellt.