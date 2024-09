Dramatische Szenen spielten sich Freitagnachmittag auf der B 84 Ossiacher Bundesstraße bei Glanegg ab. Eine 43-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Feldkirchen prallte dort mit ihrem Pkw nach einem medizinischen Notfall gegen die Leitschiene und in weiterer Folge gegen zwei abgestellte Fahrzeuge. „Zeugen des Unfalls setzten einen Notruf ab, befreiten die Lenkerin aus dem Fahrzeug und führten gemeinsam mit einem First Responder und Polizeibeamten bis zum Eintreffen des Notarztes die Reanimation beim Unfallopfer durch“, teilte die Polizei am Abend mit.

Auch Feuerwehr im Einsatz

Anschließend wurde die Lenkerin von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz standen auch 40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Feldkirchen, Glanegg, Liebenfels und Zweikirchen.