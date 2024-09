Nur in zwei Monaten im Jahr und dann auch nur bei Schönwetter für jeweils zehn Minuten erscheint in der Kreuzwand im Maltatal ein Engel. Der kleine Himmelsbote aus Sonnenlicht entsteht aus dem Zusammenspiel von Licht und Schatten in der Zeit von 15.50 bis 16 Uhr im April und August. Das Bild des Engels, das uns Leserreporterin Elisabeth Schmidt aus Malta geschickt hat, ist nur eine mystische Entdeckung, die Wanderer und Naturfreunde in den Kärntner und Osttiroler Bergen gemacht haben.