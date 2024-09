Am wohlsten fühlt er sich im Hintergrund und dennoch ist sein Wort ein äußerst gewichtiges innerhalb der SPÖ. Der Landtagsklub der fraktionsstärksten Partei verliert mit Peter Pegam, der nur selten öffentlich in Erscheinung trat, einen langjährigen Strategen und erfahrenen Netzwerker. Der Klubdirektor geht mit 1. Dezember in Pension.