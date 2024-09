Peter Kaiser spricht FPÖ „demokratische Zukunftsorientierung“ ab

Immer wieder streift die FPÖ nicht nur an der Identitären Bewegung an, Parteichef Kickl will sich ganz bewusst nicht distanzieren. Nach unsäglichen Aussagen von Identitären in Deutschland erklärt Landeshauptmann Peter Kaiser nun sogar, dass die FPÖ die Grundfesten der Demokratie gefährde.