Der Termin für das Bodypainting-Festival 2024 in Kärnten steht fest. Bunt wird es am 20. und 21. September in der Messearena Klagenfurt. Zum mittlerweile 27. Mal treffen die besten Bodypainting- und Make up-Künstlerinnen zu den Weltmeisterschaften zusammen. Den Besucherinnen und Besuchern wird die Gelegenheit geboten, hautnah dabei zu sein, wenn atemberaubende und einzigartige Kreationen entstehen.

Am Donnerstag, 19. September, hat man schon beim ersten großen Highlight, der Weltmeisterschaft im Camouflage Bodypainting, die Möglichkeit, Kunstwerke zu bestaunen. Künstlerinnen und Künstler stellen ihr Talent unter Beweis, wenn es darum geht, ihre Modelle perfekt in die Umgebung zu integrieren. In diesem Jahr bildet das Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) die perfekte Kulisse, wie es vonseiten der Veranstalter heißt. Gearbeitet wird von 10 bis 15 Uhr.

Neueste Trends

Ab Mittag kann man Künstlerinnen und Künstlern bei der Arbeit über die Schulter schauen und sich bei den Firmen im Bereich Bodypainting & Make-up über neueste Trends informieren. Am Abend finden Bodypainting-Shows statt, bei denen den Interessierten Kunstwerke zum Thema „The Power of Symbols – a cultural journey“ geboten werden.

Den Abschluss bildet die Siegerehrung und Bekanntgabe der Weltmeister am Samstag, 21. September. Bereits davor versetzen die Teilnehmer des World Award Bodypainting UV Effects, die Besucherinnen und Besucher ins Staunen. Die Künstlerinnen und Künstler entführen wieder mit Hilfe von fluoreszierender Farbe das Publikum in eindrucksvollen Show-Präsentationen in eine bunte Neonwelt, heißt es. Nach der Siegerehrung lädt die Afterparty Teilnehmer & Publikum zum gemeinsamen Feiern ein.

Keine Musikkonzerte

Wie bereits im vergangenen Jahr wird auch heuer bewusst auf Konzerte verzichtet. „Damit ist es möglich, die Ticketpreise für Besucher vereinfacht und kostengünstig zu gestalten“, so Organisator Alex Barendregt. „Der Fokus liegt darauf, möglichst vielen Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich die kreativen und kunstvollen Werke, der aus aller Welt angereisten Künstler, live anzusehen. Besonders die UV Show am Finaltag sollte man sich nicht entgehen lassen“, verrät Barendregt.

Neben den Tagestickets für Besucher, die ausschließlich vor Ort und ab 12 Euro erhältlich sind, kann man sich bis zum 16. September für ein kostenloses Fachbesucher-Ticket registrieren lassen. Ebenso kostenlosen Zutritt haben alle Kinder bis 16 Jahre und Inhaber der Kärntner Familienkarte. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Webseite des Bodypainting Festivals.