Ein Stauwochenende hatte der ÖAMTC angekündigt, begonnen hat dieses schon am heutigen Donnerstag. So meldete die Antenne Kärnten zu Mittag beim Karawankentunnel bei der Einreise nach Österreich bereits einen Zeitverlust von einer Stunde. Das Ausweichen ist großräumig über Italien und die A 2 oder ohne Anhänger über den Wurzenpass oder den Loiblpass möglich. Hier kann es bei der Abzweigung ins Bodental bei einer Baustelle aber auch länger dauern.

Am Wochenende enden die Sommerferien in vier deutschen Bundesländern und einem Teil der Niederlande, außerdem treten viele Österreicher die Heimreise an. „Aber auch Richtung Süden wird noch einiges los sein“, prognostiziert ÖAMTC-Verkehrsexperte Harald Lasser. Er empfiehlt Autofahrern daher, nach Möglichkeit zeitlich auszuweichen, um die Verkehrsspitzenzeiten, die am Samstag und Sonntag vor allem nachmittags und abends erwartet werden, zu meiden oder wenn möglich sogar einen anderen Reisetag zu wählen.

