Beim Blick auf den Kadaver war für den Sachverständigen des Landes schnell klar, dass hier ein Bär am Werk war. Ein Schaf der Jura-Zucht Braunhofer in Vorderberg (Gemeinde St. Stefan im Gailtal) wurde am frühen Montagmorgen gerissen und beinahe komplett ausgeweidet. Besonders schlimm für die Besitzer: Das Schaf war trächtig. „Er muss sie im Schlaf überrascht haben. Die anderen 28 Schafe sind ausgebrochen. Wir sind wirklich schockiert“, erzählt Katrin Braunhofer. Damit die Tiere sicherer sind, hat man sie nicht auf der Alm, sondern im Tal gehalten. Auch da gibt es mittlerweile offenbar keine Sicherheit mehr vor dem Bären.