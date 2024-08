Schreckmoment auf der Südautobahn (A 2) für einen Autolenker aus Graz: Der 59-Jährige fuhr am Montag in Richtung Wien, als er gegen 20.38 Uhr im Bereich von Gräbern (Bezirk Wolfsberg) kurz vor dem Gräberntunnel plötzlich Brandgeruch bemerkte. Er hielt sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen an und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Streife waren bereits Flammen aus dem Motorraum sichtbar. Mit dem Feuerlöscher des Streifenwagens wurde der Brand eingedämmt, bis dieser endgültig von der Feuerwehr gelöscht werden konnte.