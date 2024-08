Bei einem Unfall kann jede Sekunde zählen. Wenn das Auto selbst den Notruf wählt, geht vieles schneller. Vor allem in ländlichen Gebieten, wenn der Unfall eine Zeit lang unbemerkt bleibt. So wie am Sonntagvormittag als ein Wiener mit seinem Pkw in Lavamünd gegen Stapel Holzstämme fuhr. Der Unfall selbst ging glimpflich aus, der mittelgradig alkoholisierte Lenker wurde nur leicht an der Hand verletzt. Der Notruf selbst war ein sogenannter eCall.