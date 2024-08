Der Schock in Kärnten sitzt tief, nachdem zwei Bergsteiger aus Villach bzw. Villach Land am Mittwoch in Friaul tödlich verunglückt sind. „Ja, es waren zwei unserer Mitglieder“, bestätigt ein merklich bewegter Arnulf Müller, Leiter der Kärntner Bergrettung Ortsstelle Villach. Die beiden dürften beim Aufstieg im Rahmen einer Tour auf die „Kaltwasser-Gamsmutter Nordostkante“ in 2507 Meter Höhe abgestürzt sein. Sie wollten über den Spigolo Comici die Spitze der Cima di Riofreddo erreichen – eine anspruchsvolle Route, die mehrere Stunden in Anspruch nimmt.