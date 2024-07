In Wien, Niederösterreich und Vorarlberg ist ein Antreten bei der Nationalratswahl am 29. September gesichert, in beinahe allen anderen Bundesländern sei man auf einem guten Weg. Nur Kärnten ist derzeit noch das Sorgenkind von Madeleine Petrovic und ihrem Team. Der ehemaligen Chefin der Grünen und ihrer Kärntner Spitzenkandidatin Kyro Borchhardt fehlen noch rund 150 Unterstützungserklärungen. Bundesweit braucht man 2600, für Kärnten 200. Stichtag ist der 2. August um 17 Uhr. „Deshalb sind wir heute da. Wir bitten euch, dass ihr uns eine Chance gebt. Dann haben wir noch zwei Monate Zeit, um mit unseren Ideen zu überzeugen“, teilte man bei einer Kundgebung am Freitag mit.