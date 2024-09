So wird das Wetter in Triest

Direkt an der oberen Grenze zu Slowenien liegt Triest, die Hauptstadt der autonomen Region Friaul-Julisch Venetien. Die Stadt, die vor allem durch ihren für ganz Mitteleuropa bedeutenden Hafen Bekanntheit erlangte, ist nicht nur der Sitz zahlreicher bekannter, weltweit tätiger Unternehmen, sondern spielt als Universitätsstadt auch in der Forschung, etwa auf den Gebieten der Geophysik und der Astronomie, eine wichtige Rolle. Bei Touristen der Stadt, in der auch eine slowenische Minderheit lebt, sind etwa die historische Altstadt, die zahlreichen Restaurants und Kaffeehäuser sowie das bekannte Schloss Miramare besonders beliebt.

Wetterprognose für Triest

Live: So ist das Wetter in Triest, so wird es in den kommenden fünf Tagen, inklusive Informationen wie Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Sichtweite.

Unwetter und Wetterextreme in Triest

Wie andere Städte an der Adria hat auch Triest immer wieder mit Unwettern zu kämpfen, wie im Mai 2024, als mehrere Straßenzüge überflutet wurden. Und Triest wird nicht umsonst als Stadt der Stürme bezeichnet. Im April 2024 wurde ein Mann von einem Ast getroffen, den der starke Wind abgerissen hatte. Der Fallwind Bora ist dort mitunter besonders stark zu spüren und es ranken sich sogar Legenden um diesen kalten, böigen Wind.

Klimatabelle: Temperaturen und Sonnenstunden in Triest

Im Jänner beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur neun Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Jänner mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Februar beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur acht Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf drei Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Februar mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im März beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 13 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf fünf Grad Celsius. Im Schnitt kann man im März mit ungefähr vier Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im April beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 16 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf neun Grad Celsius. Im Schnitt kann man im April mit ungefähr sechs Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Mai beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 21 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 13 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Mai mit ungefähr sieben Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Juni beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 25 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 17 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juni mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Juli beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 20 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Juli mit ungefähr zehn Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im August beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 28 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 19 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im August mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im September beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 24 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf 14 Grad Celsius. Im Schnitt kann man im September mit ungefähr acht Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Oktober beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 18 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf zehn Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Oktober mit ungefähr fünf Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im November beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur 13 Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf acht Grad Celsius. Im Schnitt kann man im November mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Im Dezember beträgt die durchschnittliche Tageshöchsttemperatur elf Grad Celsius, nachts sinken die Temperaturen auf sechs Grad Celsius. Im Schnitt kann man im Dezember mit ungefähr drei Sonnenstunden pro Tag rechnen.

Wassertemperaturen in Triest

Jänner 10 °C

Feber 9 °C

März 10 °C

April 13 °C

Mai 18 °C

Juni 23 °C

Juli 25 °C

August 26 °C

September 23 °C

Oktober 19 °C

November 16 °C

Dezember 13 °C

Hier geht‘s zur aktuellen Wassertemperatur in Triest.

Anreise nach Triest

Mit dem Auto aus Norden: Villach - Thörl-Maglern (Grenzübergang zu Italien) - Udine - Monfalcone - Triest

Oder: Klagenfurt - Loiblpass (Grenzübergang zu Slowenien) - Laibach/Ljubljana - Sežana (Grenzübergang zu Italien) - Opicina - Triest

Aus Osten: Graz - Spielfeld (Grenzübergang zu Slowenien) - Marburg/Maribor - Laibach/Ljubljana - Sežana (Grenzübergang zu Italien) - Opicina - Triest

Mit dem Flugzeug: Der Flughafen Triest liegt bei Ronchi Legionari in Monfalcone, etwa eine halbe Stunde mit dem Auto von Triest entfernt. Zum Hauptbahnhof von Triest verkehren Regionalzüge.

Sehenswürdigkeiten in Triest

Die Piazza dell’Unità d’Italia, der „Platz der Einheit Italiens“, umgeben von Prachtbauten aus dem 18. bis beginnenden 20. Jahrhundert liegt direkt am Meer und gilt als zentraler Platz der Stadt. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen die barocke Jesuitenkirche Santa Maria Maggiore die Ruinen des Teatro Romano sowie das älteste Monument der Stadt, der Richardsbogen. Zahlreiche weitere Kirchen, wie Wallfahrtskirche Monte Grisa, oder Schlösser ringsum die Stadt, wie das bekannte Schloss Miramare, sind neben dem Hafen oder den zahlreichen Museen beliebte Ausflugsziele. Obwohl ein Großteil von Triest direkt am Meer liegt, ist die Stadt weniger als Badeort beliebt. Dennoch besteht die Möglichkeit, dort im Meer zu schwimmen, etwa in der Nähe des alten Leuchtturms Lanterna.

Geschichte von Triest

Triest war bereits zur Römerzeit besiedelt, dort lebten von keltische und illyrische Stämme, ehe sich 128 vor Christi Geburt die ersten Römer im Ort, der damals Tergeste genannt wurde, ansiedelten. Nach dem Untergang des Weströmischen Reichs im Jahr 476 nach Christi Geburt fiel Triest zuerst an Ostgoten, dann an Byzantiner und Langobarden. Im Jahr 774 wurde die Stadt Teil des Frankenreichs. Bis 1806 war Triest fast durchgehend Teil des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation und anschließend Teil des Kaisertums Österreich beziehungsweise bis 1918 Teil von Österreich-Ungarn. Der bedeutende Handelshafen war einer der Stützpunkte der K.u.K.-Kriegsmarine. Auch nachdem Triest 1918 Teil Italiens wurde, blieb die Stadt ein Schmelztiegel unterschiedlicher europäischer Kulturen, Sprachen und Ethnien.