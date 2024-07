8500 Fans und viele Promis feierten 25 Jahre „Starnacht am Wörthersee“

Zum 25. Mal gingen am Samstagabend in Klagenfurt die Scheinwerfer für die „Starnacht am Wörthersee“ an. Die Jubiläumsausgabe der TV-Show begeisterte 8500 Fans vor Ort. Unter ihnen waren auch Promis wie ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Stylingexpertin Martina Reuter.