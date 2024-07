„Die Situation ist sehr ernst! Das wurde deutlich ausgesprochen.“ So fassen Teilnehmer das Treffen von Regierungsmitgliedern und Abteilungsleitern des Landes zusammen. Am 2. Juli kamen etwa 20 Führungskräfte am Arnulfplatz zu einem Sondertreffen zusammen. Mit dabei unter anderen auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und seine Stellvertreterin, Finanzreferentin Gaby Schaunig (SPÖ). Thema: Wie kann der Schuldenberg verkleinert werden?