Ein ganzer Schwarm von Möwen kreist über dem Konzerthaus in Klagenfurt. „Sie haben dort auf dem Dach schon gebrütet. Könnte sein, dass sie es auch heuer tun“, sagt Andreas Kleewein, Geschäftsführer von „BirdLife“ in Kärnten. Immer häufiger kommt es mittlerweile vor, dass die Vögel, die man sonst vom Urlaub an der Adria kennt, auch über Kärnten ihre Kreise ziehen. Unverkennbar ist ihr Geschrei. Bei den Vögeln mit dem weiß-grauen Federkleid und dem gelben Schnabel handelt es sich um Mittelmeermöwen. „Sie sind Profiteure des Klimawandels“, erklärt der Experte. Denn weil bei uns die Winter immer milder werden, können sie auch hier mittlerweile wunderbar (über-)leben. An offenen Gewässern finden sie das ganze Jahr über Nahrung (Fische). Auf den Äckern ernähren sie sich von Würmern oder Amphibien.