Am Wilden Berg Mautern geht es in Sachen Tiernachwuchs Schlag auf Schlag. Gerade erst wurde der dreifache Nachwuchs bei den Wildkatzen verkündet, doch hier gab es noch eine Überraschung: Ein kleines Kätzchen hatte sich bisher geschickt versteckt und kam erst jetzt zum Vorschein. Wildkatze Vroni brachte also sogar Vierlinge zur Welt.

Eines der Kätzchen hat sich bisher gut versteckt © Tintimax-photography

Es gibt in Mautern aber noch mehr Baby-News: Nach dem überraschenden Vierlingswurf bei den Wildkatzen gibt es nun auch süßen Nachwuchs bei der Luchsfamilie. Luchsdame Nora hat erneut Zwillinge zur Welt gebracht. Erst im Mai 2021 hat sie Nachwuchs im Doppelpack bekommen, 2022 folgte ein Junges.

Die Luchse am Wilden Berg Mautern haben wieder Zuwachs bekommen © Werner Pleiner

Die süßen Luchsbabys werden von Tag zu Tag aktiver und erkunden bereits ihr Umfeld. Das Geschlecht der beiden Jungtiere ist noch unbekannt. „Am Wilden Berg gibt es heuer einen richtigen Baby-Boom. Wir freuen uns, dass die vielen süßen Jungtiere pünktlich zum Start der Sommerferien für unsere Besucherinnen und Besucher zu sehen sind“, sagt Margot Bachbauer, Leiterin des Tierparks.