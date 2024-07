In 131 von 132 Kärntner Gemeinden gibt es derzeit zumindest eine Volksschule. Damit einhergehen auch 131 verschiedene Schulspregel, die Volks- und Mittelschüler bzw. deren Eltern bei der Wahl der Bildungseinrichtung an die Gemeindegrenzen binden. Geht es nach dem Landesrechnungshof (LRH), ist das nicht mehr zeitgemäß. Schulsprengel sollen abgeschafft werden, wird in einem Bericht empfohlen.