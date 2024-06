Eine 53-jährige Kärntnerin soll die auferlegte Corona-Quarantäne im Dezember 2021 mehrmals missachtet und so ihren krebskranken Nachbarn (69) angesteckt haben. Der 69-jährige Mann starb später an einer Lungenentzündung. Bereits im Sommer vergangenen Jahres wurde sie deshalb wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten zu einer dreimonatigen, bedingten Haftstrafe verurteilt. Für die grob fahrlässige Tötung wurde sie im Zweifel freigesprochen. Der Freispruch wurde von der Staatsanwaltschaft beim Oberlandesgericht Graz beeinsprucht.

Mit Erfolg, im April startete erneut der Prozess gegen die 53-Jährige am Landesgericht Klagenfurt. Richterin Sabine Götz vertagte diesen allerdings nach dem ersten Verhandlungstag, weil sie weitere Zeugen und einen Mediziner - er war der Hausarzt des Verstorbenen und der 53-Jährigen - neuerlich befragen wollte. Am Donnerstag wurden die Ehefrau des Verstorbenen, sein Sohn und dessen Lebensgefährtin befragt.

Alle wiederholten ihre Aussagen aus dem Ermittlungsverfahren und dem ersten Prozess: Die Angeklagte habe am 21. Dezember 2021 im Hausflur gestanden und mit dem Opfer gesprochen. Sie wohnen in einem Mehrparteienhaus Tür an Tür. Der Sohn soll die 53-Jährige gefragt haben, ob sie Corona hätte, weil sie so krank aussah. Die Angeklagte verneinte, meinte, sie habe nur die Grippe, sagten alle drei geladenen Zeugen aus.

Angeklagte bestreitet Kontakt

Das bestritt die Angeklagte: „An dem Tag habe ich weder vom Bett aufstehen noch reden können, weil ich so krank war. Ich hatte so straken Husten. Das kann so nie stattgefunden haben.“ Dass sie mit Covid-19 infiziert war, bestreitet die 53-Jährige erneut. „Für mich war es eine Bronchitis, wie ich sie jedes Jahr im Winter bekomme.“

Um 11.45 Uhr vertagte die Vorsitzende Sabine Götz den Prozess erneut, weil sie noch Krankenakten des Verstorbenen vom Klinikum anfordern und den Hausarzt befragen möchte, dieser war für den Verhandlungstag am Donnerstag entschuldigt. Die Verhandlung wird entweder noch im Juli oder im September fortgesetzt.