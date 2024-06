Kaiserwetter sieht anders aus! In Kärnten wird die Sehnsucht nach beständigen Sommertagen auf absehbare Zeit nicht gestillt: Am Samstagnachmittag steigt die Gefahr von Gewittern und Schauern, die lokal auch durchaus kräftig ausfallen können. „Ausgenommen ist hierbei, wenn überhaupt, nur der Bereich des Klagenfurter Beckens, ansonsten kann es am Samstag überall krachen“, so Meteorologe Martin Templin vom Wetterdienst Ubimet.

Auch kleinere Hagelunwetter könnten vielerorts dabei sein, Hagelkörner mit Durchmesser von bis zu zwei Zentimetern sind möglich. Die Temperaturen steigen in Unterkärnten in Richtung 29 Grad, in Oberkärnten muss man sich am Samstag mit bis zu 25 Grad begnügen.

Keine Besserung in Sicht

Auch der Sonntag bleibt in Kärnten unbeständig, die gewittrigen Schauer werden aber weniger. Die dichteren Wolken sorgen für leichte Abkühlung, auch wenn das Ost-West-Gefälle bestehen bleibt: In Unterkärnten könnte das Thermometer auf bis zu 26 Grad klettern, in Oberkärnten bewegen sich die Höchsttemperaturen um die 21 Grad.

Beim Wetter der kommenden Tage werden wohl höchstens die Enten ihren Badespaß genießen können © Expa/ Stefanie Oberhauser

Optimales Badewetter wird es dann auch zumindest bis Mitte der kommenden Woche nicht geben: Es bleibt bewölkt, am Montag ist insbesondere in Oberkärnten wieder vereinzelt mit Schauern zu rechnen. „Der Dienstag bringt den aktuellen Modellen zufolge noch einmal mehr Gewitter und Schauer, das dürfte sich dann zumindest bis zum Mittwoch weiter verstärken“, erklärt Templin.