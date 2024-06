Sehnsüchtig wartet man in Kärnten bereits auf eine Wetterbesserung, das Grau am Himmel lässt viele seufzen. Am Montag soll das trübe und regnerische Wetter jedoch anhalten, in ganz Kärnten ist im Tagesverlauf infolge des noch immer aktiven Adria-Tiefs mit Schauern zu rechnen.

Weiter kein beständiges Wetter

Dann gibt es jedoch vorsichtig positive Nachrichten: „Am Dienstag wird es länger sonnig werden, etwas freundlicheres Wetter ist zumindest bis in die Mittagsstunden im ganzen Land zu erwarten“, erklärt Meteorologe Christian Stefan von GeoSphere Austria. Am Nachmittag können dann aber auch wieder einzelne gewittrige Schauer auftauchen.

Mittwoch und Donnerstag sind dann die schönsten und freundlichsten Tage der Woche: „Es wird in weiten Teilen trocken bleiben, die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. Speziell in den Gurktaler Alpen und generell in Oberkärnten ist aber wieder mit Wärmegewittern zu rechnen.“ Der Freitag soll laut Stand Montag noch wärmer werden, doch auch die Gewittergefahr dürfte wieder steigen. Man könne insgesamt von einem frühsommerlichen Wetter sprechen, das jedoch von Beständigkeit weit entfernt ist.

Weitere Abkühlung in Sicht

Auch das Wochenende wird wenig vielversprechend, Stefan. „Es wird wieder unbeständiger, ab Sonntag dürfte ein Störungseinfluss aus Richtung Süden schlagend werden. Mit Regenschauern ist zu rechnen und es wird auch wieder kühler“, sagt der Meteorologe, der jedoch betont, dass die Prognose fürs Wochenende noch unsicherer ist.

Auch an der Adria unbeständig

Ähnlich sieht die Situation in den Urlaubsorten an der Küste des Alpen Adria-Raums aus: Dort präsentiert sich die Woche ebenfalls unbeständig und wechselhaft, auch wenn das Wetter von Mittwoch bis Samstag recht freundlich werden dürfte. „Mit punktuellen Gewittern ist zwar zu rechnen, doch die Orte an der Küste sind generell weniger anfällig.“ Auch an der Adria wird es am Montag, Stand jetzt, eine leichte Abkühlung geben.