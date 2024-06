Der anhaltende starke Regen stellt Menschen in den betroffenen Gebieten und Einsatzkräfte weiter vor große Herausforderungen. Jetzt herrscht auch in Oberösterreich Alarmbereitschaft. Denn durch die Niederschlagsmengen in Süddeutschland, die bereits zwei Todesopfer forderten, steigt der Pegel von Inn und Donau an. Der Wasserstand der Donau sei jetzt schon hoch, und Thomas Auer vom hydrographischen Dienst geht davon aus, dass er noch steigen wird: „Am Dienstagnachmittag beziehungsweise bis zum Abend wird der Höhepunkt erreicht sein. In Linz könnte die Donau bald einen Pegel von 6,50 Meter erreichen, das ist ein Meter über der Warngrenze“, so der Experte. Die Einsatzkräfte bereiten sich dementsprechend vor. Die erste Phase des Hochwasserschutzes ist aufgebaut.

Eine Vorwarnung gibt es daher für das Urfahraner Marktgelände, hier könnte die Donau über das Ufer treten und für Überschwemmungen sorgen. Die Vorwarnung wird in Linz im Bereich des Jahrmarktgeländes bei einem Pegelstand von 550 Zentimeter gegeben, die Alarmstufe 1 bei 650 Zentimeter, berichten die „Oberösterreichischen Nachrichten“. Der Höchststand im Juni 2013 machte dort 927 Zentimeter aus. Am Inn in Schärding bleibt der mobile Hochwasserschutz bis 6,50 Meter aufgebaut, erwartet wird ein Pegelstand bis zu 5,20 Meter.

Auer meint, dass die Pegel der Flüsse ab Dienstagabend wieder sinken könnten, sicher sei aber nichts. Die Frage lautet, wie sich die Wetterlage entwickelt. Für den Montag sind für Oberösterreich noch lokal Starkniederschläge und damit auch Überflutungen angesagt.

Wie es weitergeht

Das unbeständige Wetter setzt sich aufgrund des Tiefdruckgebiets erst einmal fort, so Geosphere-Meteorologe Clemens Biermair. Von der Unwetterwarnzentrale heißt es: „Die Gefahr von kleinräumigen Überflutungen und Vermurungen ist erhöht, vor allem auf den gesättigten Böden in den westlichen Nordalpen sowie am Alpenostrand und in der Steiermark.“

Die meisten Niederschlagsmengen gab es zuletzt in Bayern, betroffen waren demnach auch Tirol und Vorarlberg an der südlichen Grenze zu Deutschland. „Hier klingt der Regen aber langsam ab, Entspannung ist in Sicht“, sagt Biermair. Dafür wird es für den Osten Österreichs brenzliger. Niederösterreich und Burgenland sehen sich derzeit mit mehr oder weniger starkem Regen konfrontiert.

Gewitterstraßen

Die ersten Gewitterzellen haben sich Montagvormittag im Waldviertel bewegt. Das große Problem: „Es kommt zu regelrechten Schauerstraßen, es sind immer wieder dieselben Gebiete betroffen, was lokale Überschwemmungen bedeutet.“ Einfach erklärt, ist dann die Rede von Schauerstraßen, wenn sich ein Unwetter von der Feuchtigkeit in der Luft des letzten Unwetters „nährt“. In Kirchberg an der Raab in der Steiermark ist es zuletzt zu so einer Wettersituation gekommen. Von den vorherigen tagelangen Regenschauern ist in vielen Gebieten viel Feuchtigkeit in der Luft vorhanden. Außerdem ist der Boden vielerorts von Wasser gesättigt, was Überschwemmungen begünstigt.

Das Tiefdruckgebiet wird im Laufe der nächsten Tage nach Osten abziehen. Derzeit sei laut Biermair aber noch nicht absehbar, wann das Wetter in Österreich wieder stabil wird. Zwar sind keine großflächigen Starkniederschläge mehr zu erwarten, lokal kann es aber „noch zu größeren Problemen können“.

Das aktuelle Radarbild