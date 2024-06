Bei einem Kinderfest im tschechischen Liberec hat ein Blitz eingeschlagen. Insgesamt wurden 18 Personen verletzt, darunter neun Kinder. Nach Angaben einer Polizeisprecherin schlug der Blitz in einen Baum ein, unter dem mehrere Festbesucher Schutz vor dem Regen gesucht hatten.

Fünf Personen mussten nach dem Blitzeinschlag von den Einsatzkräften reanimiert werden. Ein Kind musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Prag geflogen werden. Auch in anderen Teilen der Tschechischen Republik sorgten die Unwetter für Probleme.

In mehreren Städten kam es zu Überschwemmungen. In Pilsen wurde die Bevölkerung aufgefordert, sich von den Ufern fernzuhalten. „Das Wasser hat eine enorme Kraft“, warnte Bürgermeister Roman Zarzycky in den sozialen Medien.