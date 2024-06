Am Samstagabend wollten mehrere Personen in der Wohnung einer 18-jährigen Frau in Villach eine Party feiern. Als die 18-Jährige von ihrem alkoholisierten 24-jährigen Ex-Freund aus Slowenien bedrängt wurde, kam es zu einer Rauferei zwischen dem Ex-Freund und zwei Männern im Alter von 19 und 20 Jahren. Dabei erlitten alle Beteiligten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden in das LKH Villach gebracht.

Aggressiv

Der 24-Jährige, der sich auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten aggressiv verhielt und diese angriff, wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Bei der Einvernahme zeigte sich der 24-Jährige geständig und gab als Motiv seine Alkoholisierung an. Es erfolgte ein Festnahmeauftrag des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl.