Auf der Goggausee Landesstraße von St. Ulrich kommend steuerte am Donnerstag gegen 9.55 Uhr eine 39-jährige Klagenfurterin ihren Pkw in Richtung Feldkirchen. Zur gleichen Zeit lenkte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Feldkirchen sein Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich Haiden kam es zwischen den beiden Fahrzeugen aus derzeit unbekannter Ursache zu einer Kollision.

Auch 8-jähriges Kind verletzt

Die 39-jährige Frau, ihre im Pkw befindliche 8-jährige Tochter sowie der 57-jährige Mann erlitten durch den Verkehrsunfall Verletzungen unbestimmten Grades - sie wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum bzw. ins UKH Klagenfurt gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Die Unfallstelle war für den gesamten Verkehr für ca. 45 Minuten gesperrt. Im Einsatz befanden sich, neben den Beamten der Polizeiinspektion Feldkirchen, auch die dortige Feuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich mit 21 Kameraden und fünf Fahrzeugen.