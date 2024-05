Andere gehen den Sonntag gerne gemütlich an, schlafen aus, frühstücken lange und ausgiebig. Johanna Steinwender trifft man hingegen an einem ganz besonderen Ort an: in der Kirche. Die 14-Jährige ist Ministrantin mit Leidenschaft und fiebert aktuell ihrem großen Tag entgegen. Am Montag wird sie nämlich gefirmt. „Ich freue mich sehr darauf, weil ich dann in der Kirche auch als erwachsen gelte und ein bisschen darauf hoffe, eine noch engere Verbindung zu verstorbenen Familienmitgliedern zu bekommen.“