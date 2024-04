Josef Peterle (92) konnte 1967 beim Bergrennen am Dobratsch begeistert den großen Niki Lauda bejubeln, der damals noch gar nicht so groß war - ein Jahr später feierte er am Villacher Hausberg seinen ersten Sieg, der Rest der Karriere ist österreichische Sportgeschichte.

Ebenfalls einen Promi traf Adalbert Holzfeind aus Spittal/Drau: Jazz Gitti besuchte die Lieserstadt, ans Datum kann er sich nicht mehr erinnern - das dürfte wohl mehreren Gästen damals so gegangen sein. Besonders in Erinnerung geblieben ist Helga Reichmann-Gitschthaler ein Foto ihres Vaters mit Bruno Kreisky Mitte der 1970er Jahre - der Bundeskanzler besuchte damals die Akkumulationsfabrik in Feistritz im Rosental: „Für meinen Vater ein ganz großer Moment, für mich eine schöne Kindheitserinnerung“.

Eine ganz persönliche Familienerinnerung hat uns Rudolf Aichholzer zugesendet: „Das Foto zeigt meinen Großvater am 21. Februar 1918 im Lazarett in Klagenfurt.“

So machen Sie mit!

Jetzt sind Sie an der Reihe! Bei welchen einprägsamen Ereignissen in Ihrer Region waren Sie dabei? Welches persönliche Erlebnis (z. B. erste Fahrt mit dem eigenen Auto) wollen Sie ins „Familienalbum“ der Kleine-Leser und Leserinnen bringen? Schicken Sie uns Ihr(e) Fotos von damals bitte per E-Mail an geschichten@kleinezeitung.at. Nennen Sie im Betreff gleich das Ereignis. Dazu bitten wir Sie, ein paar Zeilen über Ihre Eindrücke von damals niederzuschreiben. Was war daran das Besondere für Sie persönlich? Wichtig: Absender, Wohnort und Datum des Moments bitte nicht vergessen! Ebenso einen Kontakt für Rückfragen. Wir freuen uns, wenn Sie uns als „Kleine“-Leser an Ihren großen Momenten teilhaben lassen und sind schon auf Ihre Beiträge gespannt. Eine Auswahl davon wird von uns dann in der Zeitung und auf den digitalen Kanälen veröffentlicht.

Preise als Dankeschön

Als Dankeschön fürs Mitmachen werden unter allen Einsendern folgende Preise verlost: 3 Kurzurlaube (2 Nächte) für jeweils 2 Personen im PuchasPlus Loipersdorf, 3 Guten Morgen Pässe vom Kleine Zeitung Club, 3 Gutscheine für eine persönliche Geburtstagszeitung (Reproduktion) und 5 Flaschen Wein von steirischen Winzern.

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel: 30.4., Gewinner werden schriftlich oder telefonisch verständigt. Rechtsweg ausgeschlossen, keine Barablöse.