Die Hausärzte in Kärnten haben mehrmals mit Streik gedroht. Der für Ende Juni angekündigte Streik der niedergelassenen Ärzte ist vorläufig abgeblasen. In einer Umfrage unter 512 Allgemeinmedizinern und Fachärzten haben sich 51,5 Prozent für die Annahme des nachgebesserten Vertragsangebotes der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und damit gegen einen Streik ausgesprochen. Die Ärzte bekommen nun dauerhaft um 5,3 Prozent mehr Honorar und zusätzlich 3,84 Prozent der Honorarleistungen von 2022 als Einmalzahlung. Im August oder September beginnen die Verhandlungen mit der Kasse für das Jahr 2025 und da soll es Verbesserungen geben. Was sagen die Kärntner Hausärzte zur vorläufigen Einigung und mit welchen Problemen haben sie zu kämpfen?