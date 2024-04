In der Nacht auf Sonntag gegen 02.15 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter in der Ossiacher Straße in St. Veit/Glan einer 33-jährigen St. Veiterin mit einem harten Gegenstand auf dem Hinterkopf.

Die Frau erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die bisher durchgeführten Ermittlungen nach dem unbekannten Täter und den näheren Umständen zum Tathergang verliefen aufgrund der Alkoholisierung des Opfers und der Zeugen bisher negativ.