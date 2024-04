Samstag um 12.55 Uhr fuhr eine 25-Jährige aus dem Bezirk Wolfsberg mit einem Lkw auf der Gemmersdorfer Straße (L 140) von Süden kommend in Richtung Paildorf in der Gemeinde Wolfsberg. In Paildorf bog sie nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ein.

Dabei übersah sie eine E-Bikerin auf dem Radweg. Die 56-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg wurde bei der Kollision zu Boden gestoßen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht.