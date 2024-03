Natürlich ist es neu. Es ist sogar so neu, dass es dieses Ding noch gar nicht gibt. Archibald Tuttle kommt aus der Zukunft und schneit bei Fay Courtland in die Wohnung, um dort ein Schwibbel zu reparieren. Was das ist oder warum es kaputt sein soll, das ergründet die Theatergruppe Vada ab Freitag.