Die Betrugsfälle in Kärnten wollen nicht enden, am gestrigen Montag fiel ein 73-jähriger Klagenfurter einem solchen zum Opfer. Gegen 14.00 Uhr wurde er von einem unbekannten Mann angerufen - er gab an, Mitarbeiter eines Bankinstituts zu sein. Infolge meinte er, dass der 73-Jährige den Zugang zu seiner Bank-App verlieren würde und er dieses Problem mit der Durchgabe von vier Zahlen beheben könne.

Der Klagenfurter gab unbewusst eine zuvor per SMS auf sein Handy gesendete vierstellige Zahl bekannt. Eine darauffolgende SMS mit dem Inhalt Betrugswarnung, die vermutlich von der Bank automatisch versendet worden ist, wurde vom Opfer nicht wahrgenommen. Durch die Kenntnisnahme der vierstelligen Zahl dürfte sich der Täter Zugang zum Onlinebanking verschafft und zwei Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro getätigt haben.