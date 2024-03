Wegweisungen, Annäherungs- und Betretungsverbote sind in Kärnten fast schon an der Tagesordnung, allzu oft wird häusliche Gewalt ausgeübt und der Gefährder kann so vom Opfer fern gehalten werden. Dass die Polizei schulpflichtigen Kindern untersagt, die Schule zu betreten, ist ein Novum - aber passiert an einer Kärntner Volksschule.